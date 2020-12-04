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MEB'den öğrencilerin dil becerilerini geliştirecek e-kitap

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin Türkçe dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek için eğlenceli bir e-kitap hazırladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın 'Topaç'ı keyifle okuyup etkinleri yapacaklarını umuyorum." dedi.

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MEB, ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin Türkçe dil becerilerini geliştirmek amacıyla eğlenceli bir e-Kitap hazırladı.

7'den 70'e herkesin sevdiği oyuncak "Topaç" adını taşıyan kitap, öğrencilerin Türkçe öğrenirken "dinleme, okuma, konuşma ve yazma"dan oluşan dört temel dil becerisinde daha başarılı olmalarını sağlamak için alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlandı.

"Topaç"ın içeriğinde hikaye edici, bilgilendirici ve şiir gibi farklı türlerde 10 metin bulunuyor.

Metin sonunda yer alan sorular, çocukları alışılmış olay sırasına göre sorulan sorulardan farklı olarak 5 basamaklı düşünmeye teşvik ediyor. Bu yolla öğrencilerin "okuduğunu basit olarak anlama, yeniden organize etme, çıkarımlar ve değerlendirme yapma, memnuniyetini anlatma" gibi üst düzey becerilerini geliştirmek hedefleniyor.

Bu kapsamda tüm sorular öğrencilerin sıkılmadan cevaplayacağı şekilde oluşturuldu. Kitapta yabancı dil öğretiminde sıklıkla kullanılan görev temelli yaklaşım, ana dil öğretimine de uygulandı.

"Topaç"ta öğrencilerin Türkçeyi kurallarına ve anlam derinliğine uygun şekilde kullanması için "Yazarlığa giriş" adı altında bir bölüm de bulunuyor.

Öğrencilerin metinleri okuduktan sonra "afiş, pankart çalışması, drama" gibi etkinliklerle kendi düşüncelerini çok daha rahat ifade etmelerine olanak tanınıyor. Hikayeyi kendi gözünden yeniden düzenlemek ve haber metni yazmak gibi farklı metinler tasarlamak da eğlenceli etkinlikler arasında yer alıyor. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çalışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, çalışmanın, ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin eğlenerek öğrenebilmeleri için titizlikle hazırlandığına dikkati çekerek, "Çocuklarımızın ana dillerindeki yeterliklerini daha küçük yaşlardan itibaren en üst düzeylere taşımayı hem öğrencilerimiz hem Türkçemiz için çok önemli buluyoruz. Çocuklarımızın 'Topaç'ı keyifle okuyup etkinleri yapacaklarını umuyorum." ifadesini kullandı. 

İlkokul, ortaokul ve lise seviyelerindeki öğrencilere yönelik alternatif kaynak desteklerini sürdüreceklerini aktaran Bakan Selçuk, çalışmaya emek veren tüm editörlere ve yazım komisyonuna teşekkürlerini iletti.  

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