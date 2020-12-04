Ekrem İmamoğlu açıkladı: Metro yatırımları için 580 milyon dolarlık Eurobond ihraç ettik
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro yatırımlarını finanse etmek için 580 milyon dolarlık Eurobond ihraç etmeyi başardıklarını açıkladı.Abone ol
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro projelerinin finansmanı için 580 milyon dolarlık Eurobond ihraç ettiklerini duyurdu.
İmamoğlu açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
"Metro inşaatları daha hızlı bitecek, trafik rahatlayacak"
İstanbul'un metro hatlarının finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 580 Milyon dolarlık Eurobond ihraç etmeyi başardık. Artık metro inşaatları daha hızlı bitecek, trafik rahatlayacak.
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