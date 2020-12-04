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Ekrem İmamoğlu açıkladı: Metro yatırımları için 580 milyon dolarlık Eurobond ihraç ettik

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro yatırımlarını finanse etmek için 580 milyon dolarlık Eurobond ihraç etmeyi başardıklarını açıkladı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro projelerinin finansmanı için 580 milyon dolarlık Eurobond ihraç ettiklerini duyurdu. 

İmamoğlu açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Metro inşaatları daha hızlı bitecek, trafik rahatlayacak"

İstanbul'un metro hatlarının finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 580 Milyon dolarlık Eurobond ihraç etmeyi başardık. Artık metro inşaatları daha hızlı bitecek, trafik rahatlayacak.

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