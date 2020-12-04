Süleyman Soylu: Ağrı-İran sınırındaki güvenlik duvarı tamamlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Bakanlığımızca yürütülen Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırımızda 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışması bugün tamamlandı.'' dedi.Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda müjdeyi duyurdu.
Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Bakanlığımızca yürütülen Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırımızda 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışması bugün tamamlandı.''
Şükür 🤲— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) December 4, 2020
Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik Güvenlik Duvarı Projesi sona erdi... pic.twitter.com/oMoI2Hz1mI