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Süleyman Soylu: Ağrı-İran sınırındaki güvenlik duvarı tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Bakanlığımızca yürütülen Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırımızda 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışması bugün tamamlandı.'' dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda müjdeyi duyurdu.

Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Bakanlığımızca yürütülen Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırımızda 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışması bugün tamamlandı.'' 

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