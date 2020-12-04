İngiltere'ye şok! Fransa'dan flaş Brexit çıkışı: Veto edebiliriz!

FRANSA'dan İngiltere'yi zora sokacak son dakika Brexit çıkışı geldi. Avrupa İşleri Bakanı Clement Beaune, Fransa'nın kötü giden Brexit anlaşmasını "veto" edebileceğini açıkladı

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Fransa Brexit ticaret görüşmelerinde veto oyu kullanabileceği sinyalini verdi. Fransa Avrupa İşleri Bakanı Clement Beaune, Britanya ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında ticaret görüşmelerinde bir anlaşmaya varılamaması riski olduğunu söyledi. Bakan Beaune, "İyi bir anlaşmaya varılmazsa veto ederiz. Her ülkenin veto hakkı var" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de "Birleşik Krallık ile hala görüşmelerimiz sürüyor, önümüzdeki günlerde nasıl adımlar atılacağını göreceğiz. Gelecek haftaki AB Liderler Zirvesi'nde Brexit'te gelinen aşama konusunda pozisyon alınacak" ifadelerini kullandı.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" sorunlu konuları oluşturuyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.