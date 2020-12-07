İsrail, Cihat Yaycı Paşa'nın sözüne geldi! "EastMed'in gerçekleşmesi için en uygun adres Türkiye"

Haber7 yazarı Taha Dağlı, "İsrail'in eninde sonunda geleceği yer Türkiye" başlığıyla yayımlanan yazısında, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri kaleme aldı. Taha Dağlı, İsrail medyasının "EastMed'in gerçekleşmesi için en uygun adres Türkiye" ifadesini kullanıldığını aktardı.

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Haber7 yazarı Dağlı, köşe yazısında, İsrail'in Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı adımlar attığı, ancak bunların hepsinin karşı hamlelerle boşa çıkartıldığını belirtti.

Dağlı, İsrail'in eninde sonunda Türkiye'ye yaklaşmak zorunda kalacağını belirterek, Cihat Yaycı'nın Türkiye-İsrail arasındaki deniz yetki alanları tezini gündeme aldı.

"EastMed'in gerçekleşmesi için en uygun adres Türkiye"

Yaycı'nın o haritasının İsrail basını tarafından da konuşulmaya başlandığını söyleyen Taha Dağlı, İsrail medyasının "EastMed'in gerçekleşmesi için en uygun adres Türkiye" ifadesini kullanıldığını kaydetti.

Türkiye olmadan Ortadoğu’da denklem kurmak da Doğu Akdeniz’de ticaret haritası çizmek de artık zor.

Dağlı, yazısında şunları kaydetti:

Cihat Yaycı’nın deniz yetki alanları tezi

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı’nın bir yıldır üzerinde durduğu İsrail ile Türkiye arasındaki deniz yetki alanları tezi, artık İsrail’de ciddi ciddi masaya yatırılır hale geldi. Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Hayom gazetesi, Yaycı’nın haritasını manşetten verip, Medsteam için en uygun adresin Türkiye olduğunu savundu.

Tabi bu durum BAE başta olmak üzere Yunanistan ve Rumların, İsrail’e yönelik tepkisini beraberinde getirdi. Netice itibariyle Türkiye, yıllardır durduğu yerde duruyor. Milim geri adımı yok. Haklarını garanti altına alıyor, egemenlik mücadelesini veriyor. İster Suudi Arabistan olsun ister İsrail, bölgedeki her ülkenin Türkiye’ye ihtiyacı var.

Türkiye olmadan Ortadoğu’da denklem kurmak da Doğu Akdeniz’de ticaret haritası çizmek de artık zor.