Baraj çekildi mezarlar ortaya çıktı! Sivas'ta yüzmeye korkuyorlardı
SİVAS'ta büyüklüğü nedeniyle yüzmenin cesaret istediği baraj kurumaya başladı. Havadan çekilen görüntülerden kuraklık boyutu gözle görüldü. Öte yandan köy halkının büyüklerine ait mezarlar ortaya çıktı.
Sivas'ın Ulaş ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Yapalı köyüne 2008 yılında inşa edilen Karacalar barajı, son yıllarda yaşanan kuraklığın etkisiyle tamamen kuruma noktasına geldi. Karacalar barajı, 2020 yılının yağışsız geçmesi nedeniyle metrelerce çekildi.
Barajın yapımı sırasında sular altında kalan köy mezarlığı gün yüzüne çıkarken, baraj yüzeyinde adacıklar oluştu. Yöre halkı, barajın metrelerce çekilmesiyle yüzmekten korktukları barajın üzerinde yürümeye başladı.
Baraja girenleri uyarmak için konulan tabela ise suyun çekilmesi nedeniyle anlamını yitirdi.
Yapalı köyünde yaşayan Mustafa Saygın, barajın kuraklığın ve bilinçsiz tarımsal sulamanın etkisiyle çekildiğini belirterek, “Barajın yapılmasıyla birlikte ilk 5 sene su çok tuttu ve mezarlarımız hep sular altında kaldı. Daha sonraki 3-4 yıldaysa kuraklığın etkisiyle suyun seviyesi düştü" dedi.