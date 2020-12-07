Genco Özak kimdir kaç yaşında Genco Özak dizileri

Fenomen dizi Çukur'a gelen son isim Genco Özak oldu. Dizide Kulkan Erdenet karakterien hayat veren oyuncu daha önce Kocamın Ailesi ve Güvercin dizilerinde rol aldı. Peki kimdir Genco Özak, kaç yaşında?

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Genç oyuncu Genco Özak sosyal medyanın gündemine oturdu. Sevilen bir dizide Kulkan Erdenet isimli karakteri canlandıracak olan Genco Özak'ın hayatı, yaşı ve oynadığı önceki roller merak konusu oldu. Peki, Genco Özak kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Genco Özak kimdir, dizileri: Genco Özak, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim gördü. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı Çalgı Çengi sinema filminin yapım ekibinde görev aldı. Özak, son olarak Güvercin dizisinde Ökkeş karakteriyle hayran kitlesi kazandı. Genco Özak geçmişte Vatanım Sensin ve Söz isimli dizilerde de rol aldı. Tiyatro kökenli oyuncu Taşra Kabare bünyesinde Temizlik İşleri tiyatro oyununda yer almıştır.