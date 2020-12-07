Düzce'de yol isteyenlere silah gösteren sürücü baltayı taşa vurdu

DÜZCE’de trafikte yol isteyen sivil jandarma ekiplerine silah gösteren araç sürücüsü K.Y., araçtan inen kişilerin jandarma olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Gözaltına alınan K.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, gelen bir ihbar üzerine operasyon için yola çıktı. Sivil jandarma ekibi, Beyköy mevkiinde yolda önlerinde bulunan aracın sürücüsüne selektör yaparak, yol istedi.

Araçta bulunan kişi ise silahını gösterdi. Bunun üzerine araç durdurulurken, sürücü K.Y. araçtan inen kişilerin jandarma olduğunu öğrenince şoke oldu. Gözaltına alınan K.Y. jandarma karakoluna götürüldü. K.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, hakkında adli işlem başlatıldı.