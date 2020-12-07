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Bingöl'de sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de terör örgütüne ait depo/sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım operasyonları kapsamında; Bingöl’de, terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek üzere İl Jandarma Komutanlığınca operasyonlara devam edildiği belirtilerek, bu kapsamda; Genç ilçesi Sağgöze köyü kırsalında 40 tim ve 535 personel ile gerçekleştirilen operasyonda, 16 ayrı noktada; terör örgütüne ait 6 adet depo ve 7 adet sığınak tespit edildiği kaydedildi.

Tespit edilen depo ve sığınaklarda ele geçirilen malzeme ise şöyle açıklandı: "900 adet 7,62 mm. fişek, 1 adet EYP düzeneği, 1 adet güneş paneli, 1 adet akü, 10 adet büyük tüp, 9 adet küçük tüp, 135 kg toz esrar ile çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi."
Bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi.

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