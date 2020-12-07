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Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakipleri belli oluyor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne katılacak takımların gruplara ayrılacağı kuralar, yarın İsviçre'nin Zürih kentinde çekilecek.

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2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne 2. torbada katılan Türkiye'nin eleme aşamasında rakipleri belli oluyor.

2022 Dünya Kupası Elemeleri hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak. Kura çekimi TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Türkiye, UEFA üyesi 55 ülkenin katılacağı kuraya, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile birlikte ikinci torbadan katılacak.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde kura torbaları şu şekilde:

1. torba: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Hollanda

2. torba: Türkiye, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Romanya

3. torba: Rusya, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Çekya, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya

4. torba: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg

5. torba: Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra

6. torba: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino

Avrupa elemeleri formatı
Avrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrılacak. Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak.

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

 

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