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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan demiryolu atılımları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demiyolu konusunda açıklama yaptı. Bakan, Türkiye Raylı Sistem Araçları Anonim Şirketi'nin demir yolu sektöründe 100 yılı aşan tecrübe ve 4 bine yakın kalifiye insan gücüyle çalıştığını ve atılan son adımları vurguladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demiyolu konusunda Türkiye olarak atılan son adımlara ilişkin bilgi verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türkiye Raylı Sistem Araçları Anonim Şirketi (TÜRASAŞ), bugün Sakarya, Eskişehir ve Sivas olmak üzere üç bölge müdürlüğü halinde, demir yolu sektöründe 100 yılı aşan tecrübe ve 4 bine yakın kalifiye insan gücüyle ülkemizin raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisi olmuştur. Yine ihracata yönelik olarak 11 adet demiryolu bakım aracının imalatına devam ediyor."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Hepimizin göğsünü kabartan bir başka projemiz olan Milli Elektrikli Tren Setinin üretimine başlandı. 2020 yılının ilk yarısında prototipi raylara indirilen 2 adet setin 2021 yılında seri üretimine başlıyoruz. TÜRASAŞ'ın 2021 yılında prototip imalatına başlayacağı en güzel, en gerekli projelerden biri de Milli Banliyö Tren Seti."

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