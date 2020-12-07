DİSK Başkanı açıkladı: 2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalı

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücret görüşmeleri sürerken yaptığı açıklamada "Asgari ücret tümüyle vergi dışında bırakılmalı. 2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalıdır" önerisinde bulundu.

Abone ol

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ndeki basın toplantısında DİSK Başkanı Çerkezoğlu, asgari ücret ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

“Kriz ve salgın emekçi sınıflarını yoksullaştırdı." diyen Çerkezoğlu, "Asgari Ücret tespit süreci bildiğiniz gibi Türkiye’nin en büyük ücret pazarlığıdır. Asgari ücret birçok Avrupa ülkesinde sembolik bir ücrettir ama Türkiye’de milyonların meselesidir. 10 milyon işçi asgari ücretin altında ve asgari ücrete yakın çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Net 3 bin 800 lira olmalı"

Çerkezoğlu, "Asgari ücret birçok parametreyi de belirlemektedir. Asgari ücret giderek ortalama ücret haline gelmiştir. Asgari ücret tümüyle vergi dışında bırakılmalı. 2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalıdır” açıklamasını yaptı.