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Eski HDP Milletvekili Sebahat Tuncel cezaevinde açlık grevine başladı

Terör örgütü üyeliği ve propagandası suçlarından 15 yıla mahkum edilen HDP'li Sebahat Tuncel, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevine başladı.

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Yaklaşık 4 yıl önce PKK'nın siyasi kanadına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında tutuklanan Sebahat Tuncel, Kandıra F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

HDP'li Figen Yüksekdağ ile birlikte tutuklu bulunan Sebahat Tuncel, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için yemek yemeyi bıraktı.

Sadece su içecek

Tutukluluk döneminde aldığı fazla kilolarla dikkat çeken Tuncel, açlık grevinde sadece suyla beslenecek.

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