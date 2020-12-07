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Vladimir Putin'den Rus Savunma Bakanlığı'na flaş talimat: Avcı'yı derhal bitirin

AZERBAYCAN'ın, Ermenistan'ı Karabağ'da hezimete uğratmasının ardından Türk İHA ve SİHA'ları Rusya'da gündem olmuştu. Vladimir Putin, Rusya'nın savunma sistemleri konusunda yetersizliğinin ortaya çıkmasının ardından Rus Savunma Bakanlığı'na 'Avcı' adını verdiği saldırı İHA'larını bitirilmesi talimatını verdi.

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Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı elde ettiği tarihi başarıda büyük rol oynayan Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçları Rusya'nın savunma sistemlerinin yetersizliğini ortaya koydu. Dünya basının övgüler yağdırdığı Türk İHA'lara ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Savunma Bakanlığı’na "Avcı" adını verdiği saldırı İHA'larının en kısa zamanda hazırlanması için "Çok uzadı, derhal bitirin" talimatını verdiği öğrenildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın da "Avcı" adı verilen saldırı İHA sistemlerinin en kısa sürede tamamlanması için askeri personele talimat verdiği ifade edildi. Öte yandan "Okhotnik" isimli İHA'ların Rus ordusuna teslimi belirlenen tarihe göre 2024 yılında başlayacaktı. 

Türk SİHA'ları Rus gazetelerine konu olmuştu

Rus İzvestiya gazetesi, Dağlık Karabağ semalarına “Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının tamamen hakim olduğu" yorumuna yer vermişti.

Aleksey Hlopotov adlı askeri uzman, gazeteye yaptığı değerlendirmede, “Gökyüzüne tamamen insansız hava araçları hakim. Ermenistan'ın tankları İHA’lar karşısında çaresiz durumda. Eski tip tanklar artık tarihe karışıyor” ifadelerinde bulunmuştu.

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