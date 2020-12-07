Ankara Belediyesi Meclisi'nde gergin anlar! Mansur Yavaş meclis üyelerini konuşturmadı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Aralık 1. Birleşimi Meclis Toplantısı'nda Meclis Üyelerini konuşturmayınca gerginlik yaşandı.

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Ak Parti ve MHP grubunun sözlü önerge isteğini reddeden Mansur Yavaş’a Ak Parti Grup Başkanvekili Murat Köse tepki göstedi. Köse, meclisi susturamazsınız yasa açık. Kimse ben yaptım oldu diyemez” dedi.

Yavaş'a protesto

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ben size söz vermiyorum demesi üzerine belediye meclis üyeleri sıralara vurarak Mansur Yavaş’ı protesto ettiler. Başkan Yavaş toplantıya 5 dakika ara verdi.