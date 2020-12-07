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Trabzonspor'a iki futbolcudan kötü haber

Trabzonspor'da Nwakaeme ve Djaniny sakatlıkları sebebiyle bugün DG Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

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Trabzonspor, sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun Demir Grup Sivasspor maçında oynamayacağını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme’nin tedavisi devam etmekte olup, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny’nin de çekilen MR sonrası tedavisine başlanmıştır. Her iki oyuncumuz Sivasspor karşılamasının kadrosunda yer almayacaktır."

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor bu akşam saat 19.30'da Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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