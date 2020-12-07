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Hatay'da insanları zehirleyeceklerdi! Yakayı ele verdiler

İhlas Haber Ajansı

HATAY’ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, G.A. isimli şahsın Sakarya Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada 3 parça halinde 227,55 gram uç diye tabir edilen sentetik kannabinoid, D.A. isimli şahsın Modernevler Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada ise 2 parça halinde 6 gram gelen uç diye tabir edilen sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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