BIST 1.332
DOLAR 7,85
EURO 9,50
ALTIN 461,98
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI
ADV Buratti Kış İndirimi Başladı. %55'e Varan Yeni Sezon İndirimini Kaçırmayın

Saadet Partili Abdulkadir Karaduman asgari ücretin 8 bin lira olmasını önerdi

Asgari ücret görüşmeleri sürerken en çılgın öneri Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'dan geldi.

Abone ol

Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında asgari ücret görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk-İş'in dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 482 lira, yoksulluk sınırının ise 8 bin 86 lira olarak açıkladığını aktaran Karaduman, "Açıklanan enflasyon rakamlarının gerçekle bir ilgisi yoktur. Gerçek enflasyon yüzde 40 oranındadır. Asgari ücrete yapılan zamların da bu orana göre yapılması gerekir.  Asgari ücret yoksulluk sınırı üzerinden belirlenmelidir. Sosyal devleti olmanın adabına uygun bir şekilde vatandaşları memnun edecek bir zammın yapılması gerekir." dedi.

 Asgari ücret bir ülkenin gelişmişliğinin göstergesi olduğuna dikkati çeken Karaduman, işvereni de zor duruma düşürmeyecek şekilde asgari ücretin yoksulluk sınırı olan 8 bin liranın altında olmaması gerektiğini dile getirdi.

Karaduman, bugünkü şartlarda asgari ücretle çalışanlar geçimini sağlamadığı gibi işverenlerin de istihdam sağlamada zorluklar yaşadığını ileri sürdü. 

Asgari ücretlilerden vergi kesintisi yapılmamasına ilişkin kanun teklifi verdiklerini de aktaran Karaduman, vergilerin gelire göre alınmasını istedi.

İlgili Haberler
Asgari ücret 2021'de kaç lira olacak kritik toplantı öncesi dikkat çeken öneri!
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Türk misafirperverliğinin farkına varın
Ankara Belediyesi Meclisi'nde gergin anlar! Mansur Yavaş meclis üyelerini konuşturmadı
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatı belirlendi
Aşı randevusu oluşturma mesajı gelirse aman dikkat! Yetkililer uyardı
İsrail, Cihat Yaycı Paşa'nın sözüne geldi! "EastMed'in gerçekleşmesi için en uygun adres Türkiye"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Doğu Akdeniz mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
PEC raporu: Türkiye’de 15 gazeteci koronavirüsten hayatını kaybetti
Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta başlayacak?
Bingöl'de terör örgütüne ait depo/sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildi
Memur-Sen açıkladı: 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 7 bin 353 lira
Edirne'de Avrupa'nın en büyüğünü pandemi bile durduramadı
Reymen Melek şarkısı sözleri nasıl kim yazdı?
Yorumlar 2 yorum