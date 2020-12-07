BIST 1.334
DOLAR 7,85
EURO 9,50
ALTIN 462,20
HABER /  YEREL
ADV Buratti Kış İndirimi Başladı. %55'e Varan Yeni Sezon İndirimini Kaçırmayın

Bingöl'de terör örgütüne ait depo/sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildi

Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de terör örgütüne ait depo/sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Abone ol

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de, terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığınca operasyonlara devam ediliyor.

Genç ilçesi Sağgöze köyü kırsalında 40 tim ve 535 personel ile düzenlenen operasyonda, terör örgütünün kullandığı 6 depo ve 7 sığınak tespit edildi. Buralarda yapılan aramalarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Söz konusu depo ve sığınaklarda ele geçirilen uyuşturucunun yanı sıra 900 adet 7,62 milimetre fişek, 1 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 1 güneş paneli, 1 akü, 10 büyük tüp, 9 küçük tüp ile çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve sağlık malzemesine de el konuldu. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Türk misafirperverliğinin farkına varın
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatı belirlendi
Aşı randevusu oluşturma mesajı gelirse aman dikkat! Yetkililer uyardı
İsrail, Cihat Yaycı Paşa'nın sözüne geldi! "EastMed'in gerçekleşmesi için en uygun adres Türkiye"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Doğu Akdeniz mesajı
AK Parti'de seçim hazırlığı başladı! Yeni yol haritası Z kuşağı ve kadınlar
ÖNCEKİ HABERLER
Memur-Sen açıkladı: 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 7 bin 353 lira
Edirne'de Avrupa'nın en büyüğünü pandemi bile durduramadı
MHP Lideri Devlet Bahçeli, 2021 bütçe görüşmeleri için Meclis'te
Hatay'da insanları zehirleyeceklerdi! Yakayı ele verdiler
Hatay'da vakalar yüzde 125 arttı! Esnaf dükkan kapatıyor
Reymen kaç yaşında aslen nereli anne ve babası kimdir? Reymen ne demek
Yorumlar