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Memur-Sen açıkladı: 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 7 bin 353 lira

Memur-Sen, 4 kişilik ailenin açlık sınırını 2 bin 523 lira, yoksulluk sınırını 7 bin 353 lira olarak hesapladı.

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Memur-Sen tarafından her ay düzenli yapılan 'Açlık ve Yoksulluk Araştırması'nın kasım ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 523 lira, yoksulluk sınırını 7 bin 353 lira olarak belirlendi.

Fiyatlarda ortalama yüzde 1.14'lük artış

Geçen ay bir önceki aya göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 1.14'lük artış yaşandı. Göze çarpan en büyük artış; yüzde 25.18 ile kabak, yüzde 24.35 ile karnabahar, yüzde 18.95 ile tavuk eti, yüzde 18.28 ile dolmalık biber, yüzde 17.75 ile yumurta fiyatında yaşandı.

Diğer fiyat artışları

Kasımda bir önceki aya kıyasla ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 1.81'lik artış oldu. Bu dönemde, barınma fiyatları yüzde 0.87 arttı. Aydınlanma fiyatında ise herhangi bir değişim görülmedi.

Geçen ay bir önceki aya göre, giyim fiyatlarında ortalama yüzde 2.08'lik artış yaşanırken giyim madde fiyatlarında ekim ayına göre en yüksek değişim yüzde 14.9 ile yünlü erkek kabanı, yüzde 12,59 ile çocuk kazağı, yüzde 6.17 ile pamuklu kumaş fiyatlarında oldu.

Bu dönemde kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 2.77'lik artış yaşandı. Bu grupta en fazla fiyat artışı yüzde 8.34 ile tıraş malzemeleri fiyatlarında tespit edildi.

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