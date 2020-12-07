Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta başlayacak?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak araştırması birçok vatandaşın gündeminde. Son olarak 30 Kasım'da toplanan bilim kurulu sonrasında çok önemli koronavirüs tedbirleri ve yasakları gelmişti. Peki kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

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Ülkemizde koronavirüs vakalarının hızla artmasının ardından yeni tedbir ve yasaklar kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Birçok kısıtlamanın yeniden hayat geçirildi kabine toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta hangi gün yapılacak?

Kabine toplantısı ne zaman: Covid-19 salgınında artışlar nedeniyle Bilim Kurulu önerileri ışığında toplanan Kabine, en son 30 Kasım'da önemli kararlar almıştı. Vatandaşların beklediği yeni Kabine Toplantısı tarihi ve saatine ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.

30 Kasım'da hangi kararlar alınmıştı:

Salgının seyrine ilişkin yeni kararlar için Kabine Toplantısı 30 Kasım'da yapıldı ve buna göre çıkan başlıca kararlar şöyle:

* Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

* İlk uygulama olarak 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00'de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecektir.

* Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

* Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

* İlk uygulama olarak 01.12.2020 Salı günü saat 21.00'de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki haftalarda da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.

* Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacaktır.

* Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

* Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları (ekmek, temel gıda vb.) planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacaktır.