Süleyman Soylu'dan HDP'nin Batmandaki cinsel istismar yorumuna tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da 15 yaşındaki çocuğun cinsel istismarıyla ilgili HDP Fatih İlçe Örgüt'ünün ''Savcılık gizlilik kararı verip yayın yasağı getiriyor. Biz de oturup çıkacak sonuca güveneceğiz, öyle mi? Meydanlardayız!'' açıklamasına tepki gösterdi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Batman'daki çocuğun cinsel istismarıyla ilgili örgüt desteğiyle sosyal medyada algı operasyonu yaptıkları belirlenen 27 kişi hakkında adli süreç başlatıldığını bildirdi. Batman Valiliği de konuyla ilgili basında yer alan iddiaları yalanladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

27 kişi hakkında adli süreç başlatıldı

Açıklamada, "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında 5 Aralık'ta Batman ili Gercüş ilçesinde meydana gelen cinsel taciz olayını bölücü örgütün müzaheretiyle tamamen algı operasyonu üzerinden sosyal medyada dezenformasyon yapan 27 şahıs tespit edilerek adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Batman Valiliğinden açıklama

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman ili Gercüş ilçesinde mağdur çocuk P.Ö.’nün cinsel istismara maruz kalması olayı ile ilgili olarak kamuoyunun aydınlatılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Batman Cumhuriyet Başsavcılığının 05.12.2020 tarihli basın açıklamasında belirtildiği gibi titizlikle yürütülen soruşturmada ne sanık ne de tanık olarak hiç bir kamu görevlisinin adı geçmemektedir. Hal böyle iken Bölücü Terör Örgütüne müzahir bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında tamamen yalan ve maksatlı bir biçimde asker, polis ve korucularımızın olaya karıştığı iddia edilmektedir. Gercüş Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına rağmen yayın yapmaya devam eden medya kuruluşları ile sosyal medyada bu yalan haberleri yaymaya çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." denildi.

HDP Fatih İlçe Örgüt'ten çirkin itham

HDP Fatih İlçe Örgüt'ünün Twitter hesabından şu açıklama yapıldı; ''15 yaşında bir çocuk, 3 gebelik. Uzman çavuş, polis ve korucu dahil toplam 27 erkekten sadece biri tutuklu. Savcılık bununla da yetinmeyip gizlilik kararı verip yayın yasağı getiriyor. Biz de oturup çıkacak sonuca güveneceğiz, öyle mi? Meydanlardayız!''

15 yaşında bir çocuk, 3 gebelik. Uzman çavuş, polis ve korucu dahil toplam 27 erkekten sadece biri tutuklu. Savcılık bununla da yetinmeyip gizlilik kararı verip yayın yasağı getiriyor. Biz de oturup çıkacak sonuca güveneceğiz, öyle mi?

Meydanlardayız!#GercüşteNeOluyor pic.twitter.com/Frx6J72Hd3 — HDP Fatih İlçe Örgüt (@hdpfatihilce) December 7, 2020

Süleyman Soylu: Yalan ağzına yuva yapmış siyasi parti

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; ''Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının, malum durumunu örtbas etmek için atıyor... Tutuştular! Ama örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti de fayda etmiyor.''