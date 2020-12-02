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HABER /  POLİTİKA

Bülent Arınç istifa sonrası ilk kez konuştu: Doğruları savunmaya kararlıyım

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğunu eleştirmesinin ardından YİK üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç, yeni bir açıklama yaparak ''Her zaman olduğu gibi hukuka bağlı dürüst ilkeli cesur bir siyasetçi olarak doğruları savunmaya kararlıyım" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi iken, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğunu eleştirdiği için tartışmalara neden olan ardından görevinden istifa eden Bülent Arınç, yeni bir açıklama yayımladı.

''Hepinize teşekkür ederim"
Bülent Arınç, "Habertürk Tv'de yaptığım konuşma sebebiyle yüzlerce dostumdan samimi duygularını ifade eden desteklerini ve dualarını bildiren mesajlar aldım. Bazılarıyla telefonda görüşüm. Ben onurlandıran bu mesajlardan dolayı hepinize teşekkür ederim.

''Doğruları savunmaya kararlıyım"
Bana verilen bu destek sözlerimin vicdanlarda karşılık bulduğunu göstermektedir. Her zaman olduğu gibi hukuka bağlı dürüst ilkeli cesur bir siyasetçi olarak doğruları savunmaya kararlıyım" dedi.

Bülent Arınç ne demişti?
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi iken Bülent  Arınç'ın, "Selahattin Demirtaş tutuksuz yargılanmalı. Osman Kavala neden tutuklu hala anlamış değilim." sözleri sonrası kamuoyunda tartışmaları beraberinde getirmişti

Erdoğan: Bunları söyleyen benim yol arkadaşım olamaz
Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arınç'ın bu sözlerine "Bunları söyleyen benim yol arkadaşım olamaz." yorumunda bulunmasıyla birlikte  Bülent Arınç, geçtiğimiz hafta YİK üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

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