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Bursa'da kısıtlamada sokağa çıkan alkollü 'Polisi seviyorum' dedi cezadan kurtulamadı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da kısıtlama saatlerinde köprü altında alkol alan 1 kişi tespit edildi. Polisi karşısında gören alkollü şahıs 'polisi seviyorum' şeklinde ifadelerde bulundu. Karakola götürülen kişiye cezai işlem uygulandı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Merinos Batçığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye gezen polis ekipleri, saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden, Merinos Köprüsü’nün altında alkol alan H.Ö.(27) ‘i fark etti. Polis ekiplerini karşısında gören H.Ö., ‘’Ooo Polis online, polisi seviyorum, polis olacağım’ diye tepki verdi.

İşlem yapılmak üzere karakola götürülen H.Ö.’ya, ‘Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak’ suçunda 3 bin 186 lira para cezası uygulandı. H.Ö.’ya daha öncede maske takmamak suçundan ceza uygulandığı belirtildi.

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