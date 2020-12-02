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ABD Adalet Bakanı William Barr: Seçimlerde hile yok

ABD Adalet Bakanı William Barr, Adalet Bakanlığının seçimler ile ilgili yaptığı inceleme sonucunda seçim sonuçlarını etkileyecek büyüklükte bir sahtekarlık ile karşılaşılmadığını belirtti.

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ABD Adalet Bakanı William  Barr, halen sonuçları hakkında tartışmaların sürdüğü başkanlık seçimlerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
 Barr açıklamasında "Bugüne kadar seçim sonuçlarının farklı bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayacak boyutta bir sahtekarlık görmedik" dedi.

Trump’ın daha önce Adalet Bakanlığının ve FBI’ın seçimleri incelemediğine dair şikayetinden sonra gelen bu açıklama seçimlerden bu yana devam eden dava sürecinde Trump destekçilerinin Trump’ın yanından uzaklaşmaya başladığının bir işareti olarak görülüyor.

Daha önce de Senato çoğunluk lideri olan Senator Mitch McConnell gelecek yıl Biden'ın Beyaz Saray’da olacağını kabul ettiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Trump’ın avukatından açıklama geldi
Trump’ın ve Trump’ın seçim kampanyasının avukatlığını sürdüren Rudolph Giuliani e-posta yolu ile yaptığı yazılı açıklamada "Adalet Bakanına büyük bir saygıyla diyorum ki fikrim sistematik şekilde gerçekleşen sahtekarlık ile ilgili delillere ve bilgilere dayanmıyor" dedi.

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