BIST 1.325
DOLAR 7,85
EURO 9,46
ALTIN 457,73
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (1 Aralık 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 13.936'ya çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Son 24 saatteki vaka sayımız yine 30 bin sınırını aştı. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 506.966'ya yükseldi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 190 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 4593 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4593 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 409 bin 320'ye yükseldi. Toplam test sayısı 18 milyon 772 bin 604, ağır hasta sayısı ise 5303 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım'' ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de bir kişi yardım etme bahanesiyle aracına aldığı yaralı ceylanla kayıplara karıştı
JP Morgan, Türkiye'nin 2021'deki büyüme tahminini açıkladı
Konya'da koronavirüsten ölen Selver hemşirenin mesai arkadaşından ibretlik sözler
AK Partili Ömer Çelik'ten 'Erdoğan milli güvenlik sorunudur 'diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt
Babacan ile görüşen TTB Başkanı Fincancı: Günlük vaka sayısı 60 bin civarında
Almanya'da terör saldırısı! Otomobil yayaların arasına daldı ölü ve yaralılar var
ÖNCEKİ HABERLER
Zonguldak'ta 4 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi
Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
ÖSYM duyurusu: ALES, YÖKDİL ve 6 sınav daha ertelendi
Terör örgütü PKK Sincar ilçe merkezinden çıkarıldı
Bağcılar'da film gibi soygun! 660 bin lirasını 'polis' kılığındaki 3 kişi çaldı
Hayat Eve Sığar HES kodu alma ekranı kod nasıl alınır?
Yorumlar 12 yorum