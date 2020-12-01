Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (1 Aralık 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 13.936'ya çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Son 24 saatteki vaka sayımız yine 30 bin sınırını aştı. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 506.966'ya yükseldi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 190 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 4593 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4593 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 409 bin 320'ye yükseldi. Toplam test sayısı 18 milyon 772 bin 604, ağır hasta sayısı ise 5303 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım'' ifadelerini kullandı.



