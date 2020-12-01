BIST 1.325
DOLAR 7,85
EURO 9,46
ALTIN 457,73
HABER /  DÜNYA

Çin’in Chang’e 5 uzay aracı Ay’a başarılı şekilde indi

Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılan Chang’e 5 uzay aracı başarılı şekilde Ay’a iniş yaptı.

Abone ol

Çin Ulusal Uzay İdaresi, 24 Kasım’da Ay'dan numune toplaması için "Ay Tanrısı" anlamına gelen "Chang’e 5" isimli insansız uzay aracını fırlatmıştı.

Uzay İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Chang’e 5’in Ay’ın 51.8 derece batı boylamı ve 43.1 derece kuzey enlemine başarılı şekilde iniş yaptığını duyurdu.

İniş, başarılı bir şekilde gerçekleşti
Uzay İdaresi, başarılı inişin ardından gerekli kontrollerin yapıldığını ve kurulum çalışmalarının gerçekleştirildiğini aktardı.

İdare, Chang’e 5’in önümüzdeki 2 gün boyunca Ay yüzeyinden yaklaşık 2 kilogramlık kaya ve toprak örnekleri toplayacağını açıkladı.

Dünya'ya geri seyahat edecek olan uzay aracının Çin'deki İç Moğolistan'ın özerk bölgesi Siziwang Banner alanına inmesi planlanıyor.

Çin, Ay'dan örnekler getiren üçüncü ülke olacak
Change'e-5’in hedeflenen görevi yerine getirmesi halinde Çin, 1959 yılında Ay'a uzay aracı gönderen ilk ülke olan Sovyetler Birliği ve ABD'nin ardından Ay'dan örnekler getiren üçüncü ülke olacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 25'in altına indi
Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal edildi
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (1 Aralık 2020)
İzmir'de bir kişi yardım etme bahanesiyle aracına aldığı yaralı ceylanla kayıplara karıştı
JP Morgan, Türkiye'nin 2021'deki büyüme tahminini açıkladı
Konya'da koronavirüsten ölen Selver hemşirenin mesai arkadaşından ibretlik sözler
ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
Denizlispor yoluna teknik direktör Kenan Atik ile devam edecek
Zonguldak'ta 4 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi
Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
ÖSYM duyurusu: ALES, YÖKDİL ve 6 sınav daha ertelendi
Hayat Eve Sığar HES kodu alma ekranı kod nasıl alınır?
Yorumlar 2 yorum