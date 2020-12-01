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HABER /  EKONOMİ

JP Morgan, Türkiye'nin 2021'deki büyüme tahminini açıkladı

Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla Türkiye ekonomisinde bu yıl yüzde 0,6 daralma bekleyen dünya devi JP Morgan, rakamları bu hafta revize etti ve seneyi yüzde 0,7 büyüme ile tamamlayacağını öngördüğünü duyurdu. Öte yandan; Unicredite'e göre ise Türkiye üçüncü çeyrekte beklenenden güçlü bir ekonomik toparlanma sergileyerek yıl sonunda daralmadan ziyade zayıf da olsa pozitif bir büyüme yakalayacak.

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Türkiye ekonomisinin dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe göre yüzde 2 daralmasını bekleyen ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, üçüncü çeyrekteki güçlü toparlanma ile Türkiye'nin yıllık yüzde 0,7'lik bir büyümesi göstereceğini tahmin ediyor.

Türkiye'nin 2020 büyümesi pozitif olan birkaç ülkeden biri olacağını düşünen kuruluş; güçlü temel ve politika yapıcıların ihtiyatlı politikalara olan bağlılığı göz önüne alarak 2021 GSYİH büyüme tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 3'e düşürdü.

JP Morgan, sıkılaşan finansal piyasa koşulları ve alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin 2021 yılı ikinci çeyrek dönemine kadar daralma ile sonuçlanmasını tahmin ederken, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) gevşetme politikasını nisan ayında başlamasını bekliyoruz. Pandemi bağlantılı sınırlamalar da ocak ayından itibaren azalır. Yüzde 3 büyüme tahminine rahatlıkla ulaşılacağını öngörüyoruz" yorumunu yaptı.

Türkiye hakkında açıklamalar peş peşe geliyor

Unicredit de yayımladığı bir araştırma raporunda; Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklenenden daha güçlü bir büyüme yakaladığını belirtirken gevşeyen kredi koşullarının üçüncü çeyrekte yerel talebi kuvvetlendirdiğini vurguladı.

Kurum, üçüncü çeyrekteki güçlü performans ile birlikte Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yüzde 0,7 daralmadan, yüzde 0,7 büyümeye revize etti.

Ekonomik aktivitenin sıkılaşan kredi koşullarından ve salgındaki yükselişten dolayı gelecek yıl yavaşlayacağını öngören Unicredit, 2021 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 2 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Banka, dördüncü çeyrekte ise sıkılaşan kredi koşulları ve artan vaka sayıları nedeniyle ekonominin çeyreklik bazda sınırlı da olsa daralabileceğinin de göz önüne alınmasının altını çiziyor.

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