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Denizlispor yoluna teknik direktör Kenan Atik ile devam edecek

Anadolu Ajansı

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, "Bu memleketin çocuğu olan, uzun yıllar Denizlispor'a emek veren Kenan Atik ve ekibiyle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, takım antrenörü Kenan Atik'in teknik direktör olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Çetin, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde taraftarları mutlu edecek bir noktaya gelemediklerini belirtti.

Robert Prosinecki ile tazminat bedeli ödemeden yollarını ayırdıklarını anlatan Çetin, sıklıkla teknik direktör değiştirdikleri yönündeki eleştirileri kabul ettiklerini, 8 yılda 12 başkan, 24 teknik direktör değiştiren takımda istikrardan yana olduklarını ifade etti.

Çetin, şöyle konuştu:

"Hem taraftarlarımız hem de kentimiz açısından biraz daha dikkatli olacağız. Ancak başarısızlığı da göz göre göre insan hazmediyor. Hoca arayışımız vardı. Ancak biz yönetim olarak bu şehre emek veren birisine bu şansı vermek istedik. Kulüp antrenörü Kenan Atik'e şans verilmesi kararını aldık. Bu memleketin çocuğu olan, uzun yıllar Denizlispor'a emek veren Kenan Atik ve ekibiyle yolumuza devam edeceğiz. İlerleyen dönem ne gösterir bilmiyoruz. Türkiye'de futbol böyle maalesef. Şu anlık bir teknik direktör arayışımız yok. Kötü gidişat olursa, bir daha toplanır ve düşünürüz."

"İnşallah Fenerbahçe maçında taraftarlarımızın yüzünü güldüreceğiz"

Pazar günü konuk edecekleri Fenerbahçe karşısında galibiyet hedeflediklerini dile getiren Çetin, "Bu takımın Türkiye'de yenemeyeceği hiçbir takım yok. Yeter ki futbol şansı yanımızda olsun. Bu çocuklar çok mücadeleci. İnşallah Fenerbahçe maçında taraftarlarımızın yüzünü güldüreceğiz" diye konuştu.

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