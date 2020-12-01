Türkücü belediye başkanı Faruk Demir koronavirüse yakalandı! Son durumunu açıkladı

ARDAHAN Belediye Başkanı Faruk Demir, yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek evde, karantinada bulunduğunu kaydetti. Başkan Demir, ''Sevgili hemşerilerim Maalesef Belediyemizde vaka sayısı çok. Bu nedenle esnek çalışmaya geçtik. Bu sıkıntılı süreci lütfen evimizde geçirelim. Geçmiş olsun dileklerinizi aldım kabul edin.'' Dedi.

Demir, vatandaşlardan dua beklediğini kaydederek kendisi gibi tüm hastalara Allah'tan acil şifalar diledi.

Faruk Demir kimdir?

1963 yılında Ardahan’ın Hanak ilçesinde dünyaya geldi. 1982 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan bölümüne girdi ve mezun oldu. 1987 yılında Türk Halk Müziği ses sanatçısı unvanıyla TRT'de çalışmaya başladı ve 1999 yılına kadar devam etti. Faruk Demir, TRT ekranlarında Kuşaktan Kuşağa, Yüreğimizin Dili Türkülerimiz, Türküye Merhaba gibi çeşitli Türk Halk Müziği programlarında sunuculuk ve danışmanlık yaptı. Aynı yıllarda, kendi bestelerinin de yer aldığı Güneşim Ol ve Ardahan'ın Yollarında isimli iki albüm çıkardı.



1999 yılında DSP'den milletvekili adayı oldu ve 21.dönem Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Sarı Saçlım Mavi Gözlüm şarkısıyla tanınan Faruk Demir 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Ardahan Belediye Başkanı seçildi.