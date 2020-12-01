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İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse ve eşi koronaya yakalandı

Demirören Haber Ajansı

ADANA'nın İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse ile eşi Tuğba Karaköse'nin Covid-19 testleri pozitif çıktı.

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İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, sosyal medya hesabından, semptomlar üzerine eşi Tuğba Karaköse ile birlikte yaptırdıkları testlerin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Başkan Karaköse, paylaşımında, "Tedavi sürecimize hemen başlatılmıştır. Çok şükür genel sağlık durumumuz iyi. Karantina sürecimizi ve çalışmalarımızı evimizde geçireceğiz.  Dua ve sağlık temennilerini üzerimde hissettiğim saygıdeğer İmamoğlulu vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını bir kez daha hatırlatıyorum. Sizleri çok seviyorum” dedi.

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