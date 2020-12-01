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İstanbul'da polis denetiminde inanılmaz anlar! Kamerayı görünce bir anda indirdi

Demirören Haber Ajansı

TÜRKİYE genelinde hayata geçirilen yeni koronavirüs tedbirleri üzerine harekete geçen polis, İstiklal Caddesi'nde maske denetimi yaptı.

Koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesi üzerine ülke genelinde yeni tedbirler alındı. Bu tedbirler ile birlikte harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri İstiklal Caddesi girişinde maske denetimi yaptı.

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Maske takmayan ve sigara içen kişilere ceza yazıldı.  

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Maskesini çenesine indirenler ve yürürken yemek yiyenler tek tek uyarıldı. 

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Maskesi burun altında olan bir kadın kameranın kendisini görüntülediğini fark edince maskesini tamamen indirerek poz verdi.

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