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Seyahat izni nasıl alınır 65 yaş üstüne seyahant yasağı var mı?

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından yeni yasaklar bugünden itibaren hayata geçirildi. Pek çok vatandaş seyahat yasağı var mı araştırması yaparken yeni haber geldi. Haftaiçi saat 21.00'den sonra zorunlu haller dışında, haftasonu ise 2 gün boyunca seyahat etmek yasak.

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Ülkemizde koronavirüs vakalarının son bir ayda 3 katına çıkmasının ardından yeni ve daha sıkı yasaklar dün akşam Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Buna göre sokağa çıkma yasağı yeniden başladı. Cuma akşamı saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek. Peki seyahat yasağı var mı araştırması yapan vatandaşları ilgilendiren açıklama ise geldi. Haftaiçi saat 21.00'den sonra haftasonu ise 2 gün boyunca zorunlu haller dışında sokağa çıkmak yasak.

Sokağa çıkma saatlerinde seyahat yasak

Sokağa çıkma yasağı getirilen süre ve günlerde zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecek. Kısıtlama süresince şehirlerarası seyahate izin verilecek zorunlu haller şu şekilde sıralandı:
- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar...
- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar (en fazla 4 kişi)...
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Seyahat izni nasıl alınacak?
- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler)
- ÖSYM  tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar...

- Ceza infaz kurumlarından salıverilen, vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığı'na ait e- ­Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekle

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