Sokağa çıkma yasağı genelgesi 1 Aralık bugün saat kaçta başlıyor?

Yeni koronavirüs tedbirleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de açıklandı ve bugünden itibaren yani 1 Aralık salı gününden itibaren hayata geçirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması bugün başlıyor. Artık hergün saat 21.00'den sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasak olacak. İlk yasak bu akşam başlıyor.

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Ülkemizde koronavirüs vakalarının son bir ayda 3 katına çıkmasının ardından yeni ve daha sıkı yasaklar dün akşam Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Buna göre sokağa çıkma yasağı yeniden başladı. Artık 81 ilin tamamında hergün saat 21.00'den sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Cuma akşamı saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek.

Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00­- 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde 21.00­- 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İlk uygulama olarak 1 Aralık Salı günü saat 21.00’de başlayıp 2 Aralık Çarşamba günü saat 05.00’te bitecek şekilde tüm vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek. Bundan sonraki haftalarda da pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri uygulama belirtildiği şekilde devam edecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak. Kısıtlama getirilen süre ve günlerde zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecek. Kısıtlama süresince şehirlerarası seyahate izin verilecek zorunlu haller şu şekilde sıralandı:

"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen, vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığı'na ait e- ­Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir."