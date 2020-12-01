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ABD'nin ardından Romanya'da da gizemli metal monolit blok ortaya çıktı

ABD'nin Utah eyaletindeki Red Rock Çölü'nde bulunan gizemli metal monolitin bir benzeri şimdi de Romanya'da ortaya çıktı.

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Euronews’in haberine göre, Romanya'nın Piatra Neamt kentindeki Batca Doamnei Tepesine dikilmiş 4 metre uzunluğunda bir monolit bulundu.

Üçgen şeklindeki içi boş, dışı karalama ile kaplı monoliti kimin, ne amaçla diktiği bilinmiyor.

Romanya'daki yapı ile ABD'de bulunan ancak kısa süre sonra ortadan kaybolan monolit birbirine hayli benzerlik gösteriyor.

Utah'da dikdörtgen şeklindeki gizemli monolit, 18 Kasım'da ortaya çıkmış, 27 Kasım'da kaybolmuştu.

“Hangi gezegenden olursanız olun yasa dışıdır'' 

Utah Kamu Güvenliği Havacılık Bürosu, yaptığı açıklamada, nesnenin uzaylılar tarafından oraya getirilmiş olduğu iddialarına karşı "Federal hazine arazilerinde, izinsiz sanat yapmak ya da yapı inşa etmek, hangi gezegenden olursanız olun yasa dışıdır." ifadelerini kullanmıştı.

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