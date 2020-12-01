Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon dolarlık soruyu bildi! Ünlü şef parayı ne yapacak?
Şef David Chang, ABD'deki Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon dolarlık ödülü kazandı. Yarışmada büyük ödül değerindeki soru dikkat çekerken ünlü şef ödülü ne yapacağını da açıkladı.
Amerikalı ünlü şef David Chang, yiyecek ve içecek endüstrisindeki çalışanlara kriz durumunda yardım etmek için çalışan Southern Smoke Foundation adlı vakıf adına para kazanmak için pazar günü yarışmanın ünlüler versiyonuna katıldı. Büyük ödülü kazanan ilk kişi olan şefin başarısı ülkede beğeniyle karşılandı.
Kazandıran soru: 43 yaşındaki şefin kazandığı 500 bin dolarını riske atarak 1 milyon doları kazanmak için yanıt verdiği soru ise dikkat çekiydi. Soru "Kendisi ve karısı çarpılma korkusuyla bir ışık düğmesine hiç dokunmasa da Beyaz Saray'da elektriği olan ilk başkan kimdi?" şeklinde geldi.
Arkadaşı kazandırdı: Doğru yanıt, 1889 ile 1893 yılları arasında 23. başkan olarak hizmet veren Benjamin Harrison idi. Chang, soruya yanıt vermeden önce telefonla joker hakkını kullandı ve aradığı arkadaşı, doğru yanıtı bildi.
Momofuku restoran grubunun kurucusu olan Chang, Jimmy Kimmel’in sunduğu yarışma sayesinde, salgında yeme-içme sektörünün yaşadığı sıkıntılara vurgu yaptı.