Avrupa'dan Türkiye açıklaması: SİHA'lar endişelendirmeli

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi üyesi Gustav Gressel, Türk SİHA’larının Azerbaycan’daki başarısının Avrupa’yı endişelendirmesi gerektiğini söyleyerek ders çıkartmaları gerektiğini ifade etti.

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Türkiye'nin milli teknoloji hamleleriyle üretimini gerçekleştirdiği İHA/SİHA'lar yurt dışında adından çokça söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye üretimi İHA/SİHA’ların operasyonel başarıları Avrupa'nın da gündeminde.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) Kıdemli Politika Üyesi ve aynı zamanda askeri uzman olan Gustav Gressel, Türk SİHA’larının savaş alanlarında elde ettiği başarı ve İHA’lar kullanılarak oluşturulan savaş stratejisini işleyen bir makale yayınladı.

SİHA'ların Karabağ'daki başarısı

ECFR’nin internet sitesinde yayımlanan yazıda Avrupa ülkelerine Türk SİHA’larıyla elde edilen zaferlerin incelenmesi için çağrıda bulunan Gressel, şu ifadeleri kullandı:

“Savaştan önce taktik düzeyde Ermeni ordusu üstündü. Ancak Azerbaycan İHA’larla bunun üstesinden geldi. Azeriler önce Ermeni askerlerin konumunu ve yedek kuvvetlerin yerleştirilmesini tespit etti. Top atışlarıyla yoğun şekilde bombaladı ve Ermenilerin savunması zayıflatıldı. İHA’lar daha sonra Ermeni yedek kuvvetlerini cepheye bağlayan yol ve köprülerin yıkılması için yönlendirme yaptı. Ermenilere destek gelmeyince Azerbaycan ordusu istediği gibi hareket edebildi.

"Ateşkes yapmaktan başka çareleri kalmadı''

"Bu taktik, Ermenilerin savunmasının kolay olacağını düşündükleri dağlık bölgelerde de işe yaradı. Şuşa üzerine yapılan savaş, Ermenilerin bu topraklarda bile şanslarının olmayacağını gösterince, Ermeni ordusu dağılmaya başladı ve Erivan'ın ateşkes yapmaktan başka seçeneği kalmadı."

Taktiksel kullanımı etkiliydi

"Azerbaycan'ın sahip olduğu İHA'ların taktiksel kullanımı etkileyiciydi. Onları geleneksel operasyonlara yerleştirme biçimleri de etkileyiciydi. Bu entelektüel yaratıcılık, Azerbaycan'ın savaş tarzını geliştiren Türk askeri danışmanlarına verilmelidir."