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Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı

Çanakkale kahramanı Havranlı Seyit Onbaşı (Koca Seyit), vefatının 81. yıl dönümde kabri başında anıldı. Seyit Onbaşı’nın mezarına karanfil bırakılıp dua edilmesiyle başlayan program saygı atışının yapılması ile sona erdi.

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Çanakkale kahramanı Havranlı Seyit Onbaşı (Koca Seyit), vefatının 81. yıl dönümde kabri başında anıldı. Seyit Onbaşı’nın mezarına karanfil bırakılıp dua edilmesiyle başlayan program saygı atışının yapılması ile sona erdi.

Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın vefatının 81’inci yılı dolayısıyla Balıkesir’in Havran ilçesindeki kabri başında anma töreni yapıldı. Rumeli Mecidiye Tabyası’nda tek başına dev top mermisini kaldırarak topa yerleştirip savaşın akışını değiştiren Havranlı Seyit Onbaşı için kırsal Adını taşıyan Kocaseyit Mahallesi’nde düzenlenen tören, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Dualar edilen törende, Seyit Onbaşı’nın kabrine karanfiller bırakıldı ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

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