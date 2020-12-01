Niğde'de cinayet şüphelisi 3 kardeş tutuklandı

Sokak ortasında bir şahsı 14 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 3 şüpheli kardeş yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan kardeşler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Dün öğle saatlerinde Niğde'de bulunan İlhanlı Mahallesi'ndeki sokak ortasında bir grupla bilinmeyen nedenle tartışan Engin Demir, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vücudunun 14 yerinden bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Demir, sağlık görevlilerince ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı kurtarılamadı

Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adresler belirlendi

Şüphelilerin M.A.B., A.B. ve H.B. olduğunu belirleyen polis ekipleri, adreslerini belirledi.

3 kardeş tutuklandı

Şüphelilerin evlerine dün akşam baskın yapan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kardeş, bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.