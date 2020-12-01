BIST 1.325
DOLAR 7,84
EURO 9,42
ALTIN 456,45
HABER /  YEREL

PTT şubesine gitti HES kodu sorgulamasında gerçek ortaya çıktı

BOLU'da, eşi koronavirüse yakalandığı için karantina altında olması gerekirken PTT'ye gelen A.T. (60), yurda götürüldü. Karantina süresinin dolmasına 1 gün kalan A.T., 14 gün boyunca yurtta kalacak.

Abone ol

Karaçayır Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan PTT'ye, e-Devlet şifresi almak için gelen A.T.'nin, HES kodu sorgulamasında, karantinada olması gerektiği ortaya çıktı.

Karantina ihlali, görevliler tarafından polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ve bekçi ekipleri, yaptıkları sorgulamada yaşlı adamın karantina süresinin dolmasına 1 gün kaldığını tespit etti. Eşi koronavirüse yakalandığı için karantinada olması gereken A.T. için olay yerine filyasyon ekipleri çağırıldı. A.T., 3 bin 150 TL ceza uygulandıktan sonra filyasyon ekipleri tarafından 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı Seyyide Nefise Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'de Covid-19 aşısının ilk kez uygulanacağı tarih belli oldu! Sağlık Bakanı Koca açıkladı
Dünyada bir ilk Balıkesir'de yapılıyor! 15 saniyede tespit edilecek
ABD'nin ardından Romanya'da da gizemli metal monolit blok ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'ordu Katar'a satıldı' tartışmasında şaşırtan iddia
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e bombardıman: Kimsin lan sen!
CHP'li Ali Mahir Başarır'dan 'ordu satıldı' sözüyle ilgili yeni açıklama: İftira atıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Kargolar haftasonu açık mı haftasonu kargo gelir mi?
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Karabağ’da Türk-Rus Ortak Merkezi'yle ilgili önemli açıklama
Mustafa Cengiz: Giderek toparlıyorum
Aydın'da eşi hastanede korona tedavisi görüyordu evde kalp krizi yakaladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan açıklaması
Hayat Eve Sığar HES kodu alma ekranı kod nasıl alınır?
Yorumlar