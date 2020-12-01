Kargolar haftasonu açık mı haftasonu kargo gelir mi?

Koronavirüs vakalarının hızla artmasının ardından yeni yasak ve tedbirler hızla hayata geçirilmeye başladı. Buna göre haftasonu cuma günü saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki haftasonu kargolar çalışacak mı, haftasonu kargolar paket getirecek mi?

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Koronavirüs vakalarının 3 katına çıkmasının ardından yeni yasaklar da uygulanmaya başladı. Haftasonu yasaklar yeniden başladı. 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı 81 ilde uygulanacak. Peki haftasonu kargolar çalışıyor mu?

Kargo şirketleri haftasonu çalışıyor mu: İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 20 Kasım'da başlayan kısıtlamalar ve hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile çeşitli sorular gündeme geldi. Bunların arasında kargo şirketlerinin akıbeti de yer aldı. Genelgede binlerce vatandaşı ilgilendiren konuya açıklık getirilerek, ''Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar istisna kapsamındadır.'' denildi.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo hafta içi 09.00 - 18.00 saatleri arası hizmet veriyor. Hafta sonu ise cumartesi günleri 09.00 - 17.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG kargo şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapıyor. Cumartesi günleri saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Sürat Kargo ise hafta içi 08:30 - 18:00 arası çalışırken hafta sonu cumartesi de 08:30 - 14:00'e kadar hizmet veriyor. Pazar günleri şubeleri açık değildir.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo şubeleri çalışma yani mesai saatleri hafta içi pazartesiden, cuma gününe kadar 08:30 ile 18:00 arasındadır. Hafta sonları ise cumartesi 08:30 ile 13:00 arasında şubeler hizmet vermektedir. Pazar günleri ise tüm şubeler kapalıdır