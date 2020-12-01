Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Karabağ’da Türk-Rus Ortak Merkezi'yle ilgili önemli açıklama

RUSYA Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da ateşkesin denetimi amacıyla Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kurulması ile ilgili anlaşmaya vardıklarını, merkezdeki personelin her iki taraftan eşit sayıda olacağını duyurdu.

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya ve Türkiye’nin Dağlık Karabağ’da ateşkesin denetimi amacıyla ortak merkezin kurulması ile ilgili anlaşmaya vardıklarını, merkezdeki personelin her iki taraftan eşit sayıda olacağını belirtti.

"Rus ve Türk personel sayısı eşit olacak"

Tümgeneral Konaşenkov, “Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı arasında 11 Kasım'da imzalanan mutabakata uygun olarak ateşkesin ve tüm askeri eylemlerin kontrolü için Rus-Türk Ortak Merkezinin konuşlandırılması ve faaliyetlerine ilişkin usul konusunda anlaşmaya varıldı. Merkez Azerbaycan topraklarında kurulacak. Ortak merkezin organizasyon yapısındaki Rus ve Türk personel sayısı eşit olacak” diye konuştu.