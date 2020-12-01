Merkez Bankası net rezervleri 5 milyar dolar düştü! İşte kasada kalan para miktarı

"4.5-5 milyar dolar civarında azaldı"

Reuters’ın hesaplamalarına başvurduğu üç bankacı da TCMB net rezervlerinin 23-27 Kasım haftasında 4.5-5 milyar dolar civarında azaldığını ve net rezervlerin 18 milyar dolardan 13 milyar dolara gerilediğini hesaplıyor.