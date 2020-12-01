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Her üç çocuktan biri koronada semptom göstermiyor! Kanada çalışması

KANADA'da yapılan araştırmada, covid-19 virüsü görülen her üç çocuktan birinde semptom görülmediği tespit edildi. 7 aylık bir süreçte virüse yakalanan 2 bin 463 çocuktan, bin 987 çocuğun virüs taşıdığı, 714’ünün ise semptom göstermediği öğrenildi.

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Kanada’da Alberta Üniversitesi'nde koronavirüsün çocuklar üzerine etkileri hakkında yapılan araştırmaya göre, Covid-19 virüsüyle enfekte olan çocukların üçte birinden fazlasının semptom göstermediği açıklandı.

"İnsanlar farkına varamıyor"

Araştırmayı yürüten ekibin başında yer alan tıp profesörü Finlay McAlister, "Halk sağlığı açısından endişe yaratan bir durum, toplumda insanların farkına bile varmadıkları muhtemelen çok daha fazla Covid-19 virüsü dolaşıyor" ifadelerini kullandı.

"Bin 200 vakayı görünce inanamadık"

McAlister, "Ekip arkadaşlarımla, Alberta eyaletinde günde bin 200 yeni vakanın olduğunun raporlarını gördüğümüzde buna inanamadık, bu muhtemelen buzdağının görünen kısmıdır, dedik. Virüs taşıdığını bilmeyen ve potansiyel olarak virüsü yayan birçok kişi vardır, diye düşündük” şeklinde konuşurken çalışma için McAlister ve ekibi, salgının başlangıcından itibaren Mart'tan Eylül'e kadar Covid-19 virüsü için test edilen 2 bin 463 çocuğun sonuçlarını analiz etti.

Yüzde 35.9 semptomsuz vaka!

Sonuç olarak, bin 987 çocuğun corona virüs taşıdığı, 714’ünün ise semptom göstermediği belirtildi.  Test sonucu pozitif çıkan çocukların 714'ü yani yüzde 35.9’unun semptom göstermediği, hasta değilmiş gibi görüldüğü açıklandı.

McAlister, "Bildiğimiz kadarıyla, çocukların hastalığı yayma olasılığı yetişkinlere göre daha az, ancak risk sıfır değil" ifadelerini kullanırken "Muhtemelen asemptomatik yayıcılar, mesafeye dikkat etmeyen veya hapşıran kişilerden daha az virüs yayılıyordur, bunu kesin olarak bilmiyoruz” şeklinde konuştu

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