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İstanbul'da kısıtlamaya saatler kala trafik başladı

İhlas Haber Ajansı

Koranavirüs salgınını önleme amacıyla saat 21.00’de başlayacak olan kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu başladı. E-5 karayolundaki trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

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Yeni tip korona virüs salgınını önleme amacıyla bilim kurulu tavsiyesi ile bakanlar kurulu tarafından yeni kararlar alınmıştı. Alınan kararlar dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Alınan kararlar arasında bulunan hafta içi saat 21.00 ile saat 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması bugün yürürlüğe girecek. Kısıtlamanın başlamasına saatler kala Avcılar’da mesai bitimi E-5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Oluşan yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi. Yine Avcılar’da metrobüs duraklarında hareketlilik oluştuğu da görüldü.

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