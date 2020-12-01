Çorum Belediyesi, 'Payitaht Abdülhamit'teki leblebi sahnesi için 40 bin lira ödedi' iddiası

TRT'nin sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in son bölümünde yer alan Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa ve leblebi sahnesi dikkat çekti. Belediyenin bu sahne için yapımcı şirkete 40 bin lira ödediği iddiası tartışmalara neden oldu.

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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bir hafta önce belediyeye ait resmi internet sitesinden TRT 1’de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa ve leblebinin yer alacağını duyurdu.

"Hasan Paşa ve Çorum da senaryoya dahil edildi"

Yaptığı açıklamada Aşgın, “Belediyemizin girişimleri sonucu dizi yapımcıları ile görüşülerek Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa'nın Sultan Abdülhamid döneminin önemi figürleri arasında yer aldığı belirtildi ve dizi yapımcıları da bu fikre sıcak bakarak Hasan Paşa ve Çorum da senaryoya dahil edildi” denilerek dizide Çorumlu 7-8 Hasan Paşa'nın yanı sıra Çorum leblebisinin de vurgulanacağını belirtti.

'Sahneler için şirkete 40 bin lira ödendi' iddiası

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre sinema sanatçısı Bülent İnal’ın canlandırdığı Payitaht Abdülhamid dizisinin 27 Kasım akşamı yayınlanan son bölümünün senaryosuna Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa ve leblebi sahnesi yapımcı şirket tarafından eklendi. Ama Sayıştay’ın 2018 yılı raporlarına göre 414 milyon lira borcu olduğu tespit edilen belediyenin, senaryoya sonradan eklenen bu sahneler için şirkete 40 bin lira ödediği iddia edildi.

​Dizide Çorum leblebisinin faydaları anlatılırken Hasan Paşa hakkında da bilgi verildi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada Çorum'un yetiştirdiği en önemli isimler arasında yer alan Yedi Sekiz Hasan Paşa'nın TRT'nin en sevilen dizileri arasında yer alan Payitaht Abdülhamid dizisinde yer almasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.