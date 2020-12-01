'Siyasi' deyip yazar Fatih Yaşlı'nın kitaplarını satmayan Trendyol: Hatamızı düzelttik

Trendyol, yazar Fatih Yaşlı'nın kitaplarını 'siyasi içerikli' olduğu gerekçesiyle satışa sunmamasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Maksadını aşan bir değerlendirme oldu. Hatamızı düzelttik ve kitaplar satışa sunuldu. Sayın Fatih Yaşlı ve kamuoyundan özür dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Gazete Duvar'dan Anıl Mert Özsoy'un haberine göre, dijital pazarlama şirketi Trendyol, akademisyen-yazar Fatih Yaşlı'nın kaleme aldığı, Yordam Kitap tarafından yayımlanan 'Antikomünizm, Ülkücü Hareket, Türkeş-Türkiye ve Soğuk Savaş', 'Türkçü Faşizmden 'Türk-İslam Ülküsü'ne', 'AKP, Cema-Uat, Sünnilus-Yeni Türkiye Üzerine Tezler' kitaplarını satışa çıkarmama kararı aldı.

Habere gör, İzmir'de faaliyet gösteren ve Yordam Kitap'ın resmi temsilciliğini yapan Sakin Kitap, ürün satışı için Trendyol şirketi ile iletişime geçti.

'Siyasi' olduğu gerekçesiyle satışa açmayı reddetti

Bünyesinde Yılmaz Özdil, Soner Yalçın gibi siyasi içerikli kitapların satışını yapan Trendyol, Yaşlı'nın bugüne kadar yayımlanan 5 kitabından üçünü 'siyasi' olduğu gerekçesiyle satışa açmayı reddetti.

"Ortada çifte standart var"

Sakin Kitap, satış başvurusuna karşı kendilerine gelen ret kararında "Siyasi içerikli ürün satışı yapmamaktayız. Bu sebepten ürünü yayına açamıyoruz" denildiği belirtti.

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Fatih Yaşlı konuyla ilgili, "Siteye bakıldığında başka politik kitaplar görülmektedir. Ortada çifte standart var. Bu kitaplar akademik çalışmalardır. Bu sansür ve çifte standardın kabul edilmemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

"Hatamızı düzelttik ve kitaplar satışa sunuldu"

Trendyol, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maksadını aşan bir değerlendirme oldu. Hatamızı düzelttik ve kitaplar satışa sunuldu. Sayın Fatih Yaşlı ve kamuoyundan özür dileriz" dedi.