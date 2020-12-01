İzmir Menemen'de Millet İttifakı çatladı! Belediye Başkanı kura ile seçildi

İZMİR'in Menemen ilçe Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy, yolsuzluktan tutuklanıp cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanlığı, Aksoy'u görevden uzaklaştırdı. Bugün, yeni başkanı seçmek için 4 tur oylama yapıldı. Meclis'te çoğunluk CHP-İYİ Parti ittifakında ancak ittifaktan 3 isim AK parti adayına oy verdi. 5. turda kura çekildi ve CHP'li Deniz Karakurt yeni belediye başkanı oldu.

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CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanınca İçişleri Bakanlığı tarafından görevden el çektirildi. Menemen Belediye Meclis'i yeni belediye başkanını seçiyor. 4 tur oylama yapıldı, ancak CHP ve AK Partili adayların eşit oyu alması nedeniyle başkan seçilemedi. CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın Belediye Meclisi'nde çoğunluğu oluşturmasına rağmen adayları seçimi kazanamadı. Çünkü ittifak içinde 3 fire verildi. Menemen'in yeni belediye başkanı kura ile belirlenecekti ancak vazgeçildi ve 5. tur oylamaya geçildi.

Belediye Meclisi'nde kimin kaç üyesi var?

Menemen Belediye Meclisi’nde 31 üye bugün başkanvekilini seçti. Meclis toplantısı 14.00'da toplandı. CHP'nin adayı Deniz Karakurt, AK Parti'nin ise Aydın Pehlivan oldu. Meclis üyeleri tek tek gelerek oylarını gizli kullandı. 31 Meclis üyesinin bulunduğu Menemen Belediye Meclisi'nde 15 CHP’li, 10 AK Partili, 3 İYİ Partili, 2 MHP’li ve 1 bağımsız üye bulunuyor.

Millet İttifakı'ndan AK Parti adayına oy

İlk tur oylamada AK Partili Pehlivan 14, CHP'li Karakurt 17 oy aldı. İlk tur oylamasının sonucuna göre bağımsız meclis üyesi ve millet ittifakından bir isim AK Parti adayına oy verdi. İkinci turda ise AK Parti’li Pehlivan bir sürpriz daha yaptı. Pehlivan 15, CHP'nin adayı Karakurt 16 oy aldı. Bu sonuca göre millet ittifakından 2 isim AK Parti adayına oy verdi. CHP grubu meclis toplantısına ara verilmesini önerdi. AK Parti karşı çıktı.

Her turda Millet İttifakı'nda fire çoğaldı

Meclis başkanvekili toplantıya 5 dakika ara verdi. Aranın ardından 3. tur oylamaya geçildi. Oylama sonucunda AK Partili Pehlivan 15, CHP'li Karakurt 15, CHP'li Ali Aydın'a 1 oy çıktı. Beraberlik olduğu için dördüncü tur oylamaya geçildi. 4. tur oylamasında da CHP'nin adayı Karakurt 15, AK Parti'nin adayı Pehlivan 15 oy aldı. Bu oylamada da Millet İttifakı 3 fire verdi. Oylama bitti ancak başkan belirlenemedi. CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın 4. turda seçimde 3 fire verdiği görüldü.

CHP adayı kura ile seçildi

15 dakikalık molanın ardından kura seçimi yapıldı. Buna göre kuradan çıkan Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt başkan vekili oldu.

Belediye Başkanı ve 10 kişi yolsuzluktan tutuklandı

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında “zimmet” ve “irtikap” suçlarından gözaltına alınan, aralarında eski CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un da bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı. Menemen Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama kararının ardından Menemen Adliyesinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkarılan Başkan Aksoy ve diğer 10 kişi İzmir 4 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti.