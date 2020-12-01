Borç yapılandırması için son başvuru tarihi 31 Aralık! TÜSİAV'dan kritik açıklamalar
TÜSİAV, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren borç yapılandırmasının 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayacağını açıkladı. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2020'ye kadar ilgili kuruma başvuruda bulunması gerekiyor.
Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, borç yapılandırması ile ilgili olarak vatandaşları son güne kadar beklememeleri konusunda uyararak, "Teknoloji sayesinde bugün oturduğunuz yerden de başvuru yapmanız mümkün ancak son günlerde oluşan yığılmalar sistemi zora sokuyor." uyarısı yaptı.
Neler kapsam dahilinde?
Gelir, kurumlar, KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizleri, prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borcu, kamunun kira alacakları, TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları ile orman köylülerinin kredileri kapsam dahilinde yer alıyor.
Bağ-Kur'lulardan 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlar, borçlarını iki ay içinde ödemezlerse veya yapılandırmazlarsa prim borçları silinecek ancak sigortalılıkları durdurularak borçlu oldukları dönem sigortalılıkları silinecek.
Nasılsa süre var başvururum demeyin!
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, borçlu olan ve yapılandırmadan faydalanmak isteyen kişilerin atması gereken adımlarla ile ilgili bilgiler verdi.