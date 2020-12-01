Borç yapılandırması için son başvuru tarihi 31 Aralık! TÜSİAV'dan kritik açıklamalar

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, borç yapılandırması ile ilgili olarak vatandaşları son güne kadar beklememeleri konusunda uyararak, "Teknoloji sayesinde bugün oturduğunuz yerden de başvuru yapmanız mümkün ancak son günlerde oluşan yığılmalar sistemi zora sokuyor." uyarısı yaptı.