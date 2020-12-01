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HABER /  DÜNYA

Almanya'da terör saldırısı! Otomobil yayaların arasına daldı ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı

ALMANYA'da gerçekleşen terör saldırısı ajanslara düştü. Rheinland-Pfalz eyaletinin Trier kentinde bir aracın yayalara çarpmasıyla 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletinin Trier kenti polisi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, araç trafiğine kapalı bir caddeye giren aracın çok sayıda kişiyi yaraladığı bildirildi.

Açıklamada; olay yerinden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Alman televizyon kanalı ARD’ye bağlı SWR'nin haberine göre; olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberde; araç sürücünün gözaltına alındığı kaydedildi.

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