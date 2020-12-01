Almanya'da terör saldırısı! Otomobil yayaların arasına daldı ölü ve yaralılar var
ALMANYA'da gerçekleşen terör saldırısı ajanslara düştü. Rheinland-Pfalz eyaletinin Trier kentinde bir aracın yayalara çarpmasıyla 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.Abone ol
Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletinin Trier kenti polisi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, araç trafiğine kapalı bir caddeye giren aracın çok sayıda kişiyi yaraladığı bildirildi.
Açıklamada; olay yerinden uzak durulması çağrısında bulunuldu.
Alman televizyon kanalı ARD’ye bağlı SWR'nin haberine göre; olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Haberde; araç sürücünün gözaltına alındığı kaydedildi.